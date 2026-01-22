Defesa é calcanhar de Aquiles do líder Barça antes de receber lanterna Oviedo
Depois de protagonizar sua oitava virada nesta temporada, o Barcelona tentará melhorar sua solidez defensiva para evitar surpresas contra o modesto Oviedo no domingo, pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol.
Na quarta-feira, o Slavia Praga abriu o placar logo no início e o Barça precisou se recompor para virar o jogo e garantir a vitória por 4 a 2, passando assim a depender só de si mesmo para avançar às oitavas de final da Champions League, na última rodada da fase de liga, contra o Copenhagen, na próxima quarta-feira.
Mas, antes disso, quem visita a capital catalã é o Oviedo, teoricamente o adversário perfeito para uma vitória tranquila do time azulgrana.
A defesa, mais uma vez, será o centro das atenções.
O Barcelona lidera graças à sua eficiência ofensiva e à abordagem do técnico Hansi Flick em relação ao ataque, mas os números não são tão positivos na defesa: com 22 gols sofridos, é a equipe mais vazada entre os quatro primeiros colocados de LaLiga, que ocupam as posições de classificação para a Liga dos Campeões.
Na quarta-feira, os dois gols do Slavia Praga também surgiram de falhas defensivas em cobranças de escanteio.
"Podemos melhorar defensivamente. Queremos e podemos melhorar", admitiu Flick após a vitória em Praga.
A vantagem do Barcelona sobre o Real Madrid, segundo colocado, foi reduzida de quatro para um ponto na última rodada, devido à derrota em San Sebastián contra a Real Sociedad.
A liga espanhola ganhou ainda mais emoção, com o Real Madrid ainda se recuperando das duas derrotas em finais neste mês (Supercopa da Espanha e Copa do Rei), mas vindo de duas vitórias consecutivas, contra Levante (2 a 0) no Campeonato Espanhol e Monaco (6 a 1) na Champions.
Os 'merengues', agora comandados por Álvaro Arbeloa após a demissão de Xabi Alonso no início da semana passada, enfrentam um jogo difícil: visitam o Villarreal (3º colocado) no Estádio de La Cerámica.
O Atlético de Madrid, atualmente na quarta posição e com o mesmo número de pontos que o Villarreal, recebe o Mallorca no domingo.
A principal preocupação do Atleti é a seca de gols de seu atacante argentino Julián Álvarez, que não marca na liga espanhola desde novembro.
--- Programação da 21ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira, 23 de janeiro:
(17h00) Levante - Elche
Sábado, 24 de janeiro:
(10h00) Rayo Vallecano - Osasuna
(12h15) Valencia - Espanyol
(14h30) Sevilla - Athletic Bilbao
(17h00) Villarreal - Real Madrid
Domingo, 25 de janeiro:
(10h00) Atlético de Madrid - Mallorca
(12h15) Barcelona - Real Oviedo
(14h30) Real Sociedad - Celta Vigo
(17h00) Alavés - Betis
Segunda-feira, 26 de janeiro:
(17h00) Girona - Getafe
Classificação: Pts J G N P bp bc dif
1. Barcelona 49 20 16 1 3 54 22 32
2. Real Madrid 48 20 15 3 2 43 17 26
3. Villarreal 41 19 13 2 4 37 19 18
4. Atlético de Madrid 41 20 12 5 3 35 17 18
5. Espanyol 34 20 10 4 6 23 22 1
6. Betis 32 20 8 8 4 33 25 8
7. Celta Vigo 32 20 8 8 4 28 20 8
8. Elche 24 20 5 9 6 27 26 1
9. Real Sociedad 24 20 6 6 8 26 28 -2
10. Athletic Bilbao 24 20 7 3 10 19 28 -9
11. Girona 24 20 6 6 8 20 34 -14
12. Osasuna 22 20 6 4 10 21 24 -3
13. Rayo Vallecano 22 20 5 7 8 16 25 -9
14. Sevilla 21 20 6 3 11 26 32 -6
15. Mallorca 21 20 5 6 9 24 30 -6
16. Getafe 21 20 6 3 11 15 26 -11
17. Valencia 20 20 4 8 8 19 31 -12
18. Alavés 19 20 5 4 11 16 25 -9
19. Levante 14 19 3 5 11 21 32 -11
20. Real Oviedo 13 20 2 7 11 11 31 -20
