Trump processa JPMorgan e seu CEO em US$ 5 bi

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, processou o JPMorgan Chase e seu diretor-executivo, Jamie Dimon, alegando ter sido "desbancarizado" injustamente por motivos políticos, segundo um comunicado judicial ao qual a AFP teve acesso nesta quinta-feira (20).

Trump pede pelo menos 5 bilhões de dólares (R$ 26,5 bilhões) em indenização por danos e prejuízos em uma ação civil apresentada a um tribunal estadual da Flórida.

A denúncia se concentra nas medidas adotadas pelo JPMorgan para romper laços com Trump após a invasão do Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro, depois que o republicano se recusou a reconhecer sua derrota nas eleições presidenciais de 2020 para Joe Biden.

O JPMorgan afirmou que o caso "não tem fundamento", mas pediu uma reforma regulatória para "evitar a instrumentalização do setor bancário".

Trump foi notificado em 19 de fevereiro de que o JPMorgan fecharia várias contas, o que teria causado "um dano financeiro considerável", segundo a denúncia.

O republicano e suas empresas teriam sido prejudicados "não apenas pela interrupção do acesso aos serviços bancários do JPMC, mas também pelo impacto devastador na capacidade do autor da ação de realizar transações e acessar seus fundos", acrescenta a denúncia.

"Os autores da ação estão convencidos de que a decisão unilateral do JPMC ocorreu por motivações políticas e sociais, e pelas crenças 'woke' infundadas do JPMC de que deveria se distanciar do presidente Donald Trump e de suas posições políticas conservadoras."

O JPMorgan afirmou que vai combater o processo e acrescentou que não fecha "contas por razões políticas ou religiosas", segundo um comunicado.

"Fechamos contas porque elas criam riscos legais ou regulatórios para a empresa", disse o banco.

O maior banco dos Estados Unidos já havia sido alvo de ameaças do presidente em meados de novembro, quando ele pediu que a instituição fosse investigada por seus vínculos com o criminoso sexual Jeffrey Epstein.

