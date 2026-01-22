Canadá 'não existe graças aos Estados Unidos', responde Carney a Trump

O Canadá "não existe graças aos Estados Unidos", disse, nesta quinta-feira (22), o primeiro-ministro canadense Mark Carney, em resposta aos ataques feitos ontem por Donald Trump em Davos.

"Canadá e Estados Unidos forjaram uma associação extraordinária", afirmou Carney em discurso à nação em Quebec.

"O Canadá não existe graças aos Estados Unidos. O Canadá prospera porque somos canadenses. Somos donos de nosso país, é nosso país, é nosso futuro", acrescentou.

Desde que voltou à Casa Branca no ano passado, Trump insinuou várias vezes sua vontade de anexar o Canadá aos Estados Unidos.

Carney fez um discurso na quarta-feira no Fórum de Davos que lhe rendeu uma ovação dos presentes.

Sem mencionar Trump pelo nome, Carney disse que o sistema de governança global liderado pelos Estados Unidos estava sofrendo uma "ruptura".

Disse que as potências médias, como o Canadá, que tinham prosperado durante a era da "hegemonia americana", precisavam se dar conta de que estão diante de uma nova realidade.

Em Davos, Carney acrescentou que essas potências deveriam traçar um novo caminho e se unir para defender os valores internacionais fundamentais. Nesta quinta, o primeiro-ministro reafirmou que o Canadá deve servir de modelo em uma era de "declínio democrático".

Trump respondeu a Carney ainda em Davos: "Não pareceu muito agradecido", disse. "O Canadá vive graças aos Estados Unidos. Lembre-se, Mark, da próxima vez que fizer declarações."

