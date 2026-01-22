Lyon vence na visita ao Young Boys (1-0) e se garante nas oitavas da Liga Europa

O Lyon garantiu sua classificação direta para as oitavas de final da Liga Europa nesta quinta-feira (22), graças à vitória por 1 a 0 sobre o suíço Young Boys em Berna, com um gol do meia inglês Ainsley Maitland-Niles.

Com seis vitórias em sete jogos, os lioneses permanecem na liderança, à frente do Midtjylland e do Aston Villa no saldo de gols, equipes que também venceram nesta quinta-feira.

Já com pelo menos a vaga nos playoffs garantida antes do duelo desta quinta, o Lyon acabou se beneficiando dos resultados de seus adversários diretos para assegurar a classificação direta para as oitavas, antes do jogo em casa contra o grego PAOK na próxima quinta-feira.

Apesar de não poder contar com seu grande reforço, o brasileiro Endrick, que chegou por empréstimo do Real Madrid mas ainda não estava apto a jogar na competição europeia, a equipe francesa conquistou sua sétima vitória consecutiva em todas as competições na capital suíça.

Mostrando uma falta de precisão nas finalizações durante grande parte do jogo, os lioneses tiveram que esperar até os acréscimos do primeiro tempo para abrir o placar aproveitando uma bola perdida do ponta-esquerda francês Alan Virginius. O meia-atacante tcheco Pavel Sulc cruzou e o goleiro Marvin Keller interceptou. Mas Maitland-Niles fez uma bela jogada individual e chutou de pé esquerdo para o fundo da rede (45'+1).

A equipe comandada pelo técnico Paulo Fonseca havia levado um susto aos 21 minutos quando o goleiro Remy Descamps tentou um passe mas a bola sobrou para o atacante Alvyn Sanches que chutou forte e acertou o travessão (21').

Outro momento de apreensão ocorreu no segundo tempo após um desarme mal feito pelo zagueiro Ruben Kluivert na frente da própria área. O mesmo Sanches chutou para o fundo da rede, mas o lance foi anulado por impedimento, já que o centroavante Sergio Córdova foi considerado em posição irregular interferindo na defesa do Lyon (60').

Descamps salvou sua equipe com uma defesa crucial em uma jogada de ataque de Joël Monteiro (73') e pouco depois, Fassnacht quase empatou com um chute de perto (79'), e novamente após um erro de reposição do goleiro do Lyon (82').

Apesar dos sustos, o time francês resistiu e garantiu sua classificação.

