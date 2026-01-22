Ariana Grande ignorada e Timothée Chalamet supremo? Cinco destaques das indicações ao Oscar

O filme "Pecadores", um drama de época com vampiros, estabeleceu um novo recorde nesta quinta-feira (22) com 16 indicações ao Oscar, mas essa não foi a única surpresa nos anúncios da Academia.

A seguir, cinco pontos de destaque das indicações para a 98ª edição da premiação, que terá seus vencedores anunciados em 15 de março em Hollywood.

- Desprezos e surpresas -

Todos os anos, as indicações ao Oscar geram angústia pelos nomes que não foram mencionados. Desta vez, a figura mais célebre considerada ignorada foi Ariana Grande.

A estrela pop obteve em 2025 uma indicação a melhor atriz coadjuvante pelo primeiro "Wicked", mas este ano ficou de fora apesar de sua personagem ganhar mais espaço no segundo filme da adaptação da Broadway.

"Wicked: Parte II" não conseguiu nenhuma nomeação, em contraste com a primeira parte, que recebeu 10 e ganhou duas estatuetas.

Outras omissões notáveis foram a da atriz Chase Infiniti, de "Uma Batalha Após Outra", e a do ator Paul Mescal, de "Hamnet".

Mas entre as surpresas esteve a indicação a melhor ator coadjuvante do veterano Delroy Lindo, de "Pecadores", e, na mesma categoria, de Elle Fanning, com o drama familiar norueguês "Valor Sentimental".

- Último ato da Warner? -

É raro que um único estúdio de Hollywood tenha dois filmes favoritos ao Oscar. Mas a Warner Bros dominou com "Pecadores", que conseguiu 16 indicações, e "Uma Batalha Após Outra", com 13.

O estúdio apoiou recentemente propostas originais de cinema autoral, como o sucesso de terror "A Hora do Mal" (1 indicação), de Zach Cregger, e "Mickey 17", de Bong Joon-ho, junto com filmes mais comerciais como "Superman" e "Um Filme Minecraft".

Paradoxalmente, esse sucesso chega no que pode ser o último ato do estúdio centenário como distribuidor independente, já que a Warner é alvo de uma feroz disputa entre a Paramount Skydance e a Netflix, que querem comprá-la.

- Os recordes -

"Pecadores" obteve um recorde de 16 indicações, mas não foi o único com novas marcas.

A expansão internacional do corpo votante da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas foi perceptível. Há este ano um recorde de quatro indicados por atuações em idiomas diferentes do inglês.

Um deles é o brasileiro Wagner Moura, protagonista de "O Agente Secreto", e os demais são os atores noruegueses Renate Reinsve, Stellan Skarsgård e Inga Ibsdotter Lilleaas, por "Valor Sentimental".

Enquanto isso, Chloé Zhao, diretora de "Hamnet", tornou-se a segunda mulher a conquistar múltiplas indicações a melhor direção, depois de Jane Campion. Zhao já havia vencido nessa categoria com "Nomadland", que também recebeu o Oscar de melhor filme.

- Melhor seleção de elenco -

Outra novidade nesta edição do Oscar é o prêmio de melhor seleção de elenco.

Por ser a primeira vez, não se sabe realmente o que buscam os votantes: "É o poder de atrair estrelas? Coesão do elenco? Descobrir um novo talento?", questionou o especialista em prêmios da Variety, Clayton Davis.

No fim, a categoria refletiu em grande medida os favoritos a melhor filme, com as indicações de "Hamnet", "Marty Supreme", "Uma Batalha Após Outra", "O Agente Secreto" e "Pecadores".

- Chalamet supremo -

Aos 30 anos, Timothée Chalamet acumulou sua terceira indicação a melhor ator com "Marty Supreme", depois de "Me Chame Pelo Seu Nome", em 2018, e "Um Completo Desconhecido", em que encarna Bob Dylan, no ano passado.

Provavelmente uma das maiores estrelas de sua geração, Chalamet também foi indicado como produtor de "Marty Supreme", um relato semificcional sobre o talentoso e ambicioso jogador de tênis de mesa Marty Reisman na década de 1950, entre Nova York e o Japão.

Será que chegou a vez de Chalamet? Embora dispute com Leonardo DiCaprio, suas chances são reforçadas pelo sólido desempenho de seu filme, que somou nove nomeações nesta quinta-feira e já lhe rendeu o Globo de Ouro de melhor ator em filme de comédia em 11 de janeiro.

O longa superou as expectativas da maioria dos especialistas, com outras indicações a melhor direção para Josh Safdie, melhor fotografia e melhor direção de arte, o que sugere que os votantes do Oscar estão prestando muita atenção.

