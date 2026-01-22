Elon Musk quer comercializar robôs Optimus até final de 2027

A Tesla comercializará seus robôs humanoides Optimus até o fim de 2027, prometeu nesta quinta-feira (22) em Davos seu bilionário chefe, Elon Musk.

"Até o fim do próximo ano, acho que venderemos robôs humanoides ao público", afirmou Musk em uma intervenção na reunião anual do Fórum Econômico Mundial, que acontece nesta semana na estação dos Alpes suíços.

É a primeira vez que o homem mais rico do mundo participa do fórum de Davos, que no passado qualificou como "entediante" e onde sua aparição, anunciada de surpresa na manhã desta quinta-feira, quase lotou o auditório.

O bilionário fez em Davos uma intervenção sóbria, falando de espaço, painéis solares e inteligência artificial, mas não de política.

Chegar a fornecer um milhão de robôs humanoides Optimus é uma das condições que Elon Musk deve cumprir se quiser se beneficiar do enorme plano de remuneração de dez anos aprovado em novembro pelos acionistas da Tesla.

A Tesla já exibe o objetivo de instalar ainda neste ano linhas de produção com vistas à comercialização do Optimus.

Mas Elon Musk advertiu no início desta semana, em uma mensagem em sua rede social X, que tanto para o Optimus quanto para seu robotáxi Cybercab, "quase tudo é novo, e o ritmo de produção no começo será terrivelmente lento".

Elon Musk já reconheceu no passado que tende a não cumprir os cronogramas que anuncia e confessou, em outubro de 2024, que "tendo a ser um pouco otimista em matéria de prazos".

"De maneira geral, acho que para a qualidade de vida é melhor pecar por otimismo e errar do que pecar por pessimismo e ter razão", disse ao encerrar sua intervenção.

