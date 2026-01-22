Assine
Laporta anuncia que eleições para presidência do Barça serão no dia 15 de março

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/01/2026 16:27

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, anunciou nesta quinta-feira (22) que as próximas eleições do clube, nas quais ele concorrerá à reeleição, serão realizadas no dia 15 de março.

A diretoria do Barça escolheu a data mais próxima disponível para convocar os sócios a elegerem o presidente para os próximos cinco anos.

Laporta, de 63 anos, que está no cargo desde 2021, após um mandato anterior de 2003 a 2010, é considerado pela imprensa catalã o favorito a vencer essas eleições.

O ex-advogado e político terá agora que deixar o cargo no clube e será temporariamente substituído por seu vice-presidente, Rafa Yuste.

O método de Laporta para resgatar o gigante catalão de uma grave crise esportiva e financeira, por meio de diversas manobras contábeis após a saída do ídolo do clube, Lionel Messi, em 2021, tem sido duramente criticado por seus principais opositores.

Esse é especialmente o caso de Víctor Font, que ficou em segundo lugar nas últimas eleições e o acusa de ter hipotecado parte dos ativos do clube.

Segundo a imprensa catalã, outras três candidaturas são esperadas: as de Xavier Vilajoana (ex-jogador do Barça), Marc Ciria (empresário) e Joan Camprubí (um dos líderes do movimento social do clube "Som un clam").

