Marineland Canada pede permissão para vender 30 belugas aos EUA

O parque Marineland Canada pediu autorização às autoridades canadenses para vender a parques dos Estados Unidos as 30 baleias belugas que ainda possui, após ameaçar sacrificá-las por falta de recursos para mantê-las, informaram nesta quinta-feira (22) várias fontes próximas ao caso.

Localizado perto das Cataratas do Niágara, na fronteira entre Canadá e Estados Unidos, esse zoológico e parque temático está fechado ao público desde 2024 por problemas econômicos e busca vender seus animais e terrenos.

Um porta-voz do Ministério da Pesca indicou nesta quinta à AFP que representantes da empresa se reuniram com o governo na quarta-feira. "A ministra recebeu novos pedidos de licenças de exportação. Ela os analisará rapidamente", declarou.

A Marineland não respondeu de imediato às perguntas da AFP.

Phil Demers, antigo treinador de animais que apresentou uma ação contra o Marineland pelas condições em que viviam os animais, confirmou à AFP que o parque queria vender as belugas a vários parques americanos.

No final de 2025, o Marineland Canada solicitou uma licença para exportar seus últimos cetáceos ao parque de atrações Chimelong Ocean Kingdom, na China, mas Ottawa se opôs para evitar que fossem novamente usados para entretenimento.

O parque canadense anunciou então que sacrificaria as baleias por falta de recursos para cuidar delas, o que provocou indignação na sociedade local.

Muito antes de seu fechamento, o parque já era alvo de críticas, já que, segundo um levantamento da agência La Presse Canadienne, desde 2019 morreram ali 20 animais, incluindo 19 belugas.

O parque alega que foram "mortes naturais", mas os serviços de proteção animal de Ontário investigam há cinco anos possíveis maus tratos.

