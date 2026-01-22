Casemiro anuncia que vai deixar o Manchester United no final da temporada

O volante brasileiro Casemiro vai deixar o Manchester United no final da atual temporada, quando seu contrato expirar em junho, anunciou o tradicional clube da Premier League nesta quinta-feira (22).

O capitão da seleção brasileira, de 33 anos, chegou a Old Trafford vindo do Real Madrid em 2022 e disputou 146 partidas pelos 'Red Devils', marcando 21 gols.

"Levarei o Manchester United comigo por toda a minha vida", disse o jogador, que antes de jogar no clube inglês conquistou a Liga dos Campeões da Europa cinco vezes vestindo a camisa do Real Madrid.

"Desde o primeiro dia em que pisei neste belo estádio, senti a paixão de Old Trafford e o amor que agora compartilho com nossos torcedores por este clube especial", continuou ele em uma mensagem divulgada pelo United.

"Ainda não é hora de dizer adeus. Há muitas outras memórias para criar durante os próximos quatro meses", disse ele.

Durante sua passagem pelo United, Casemiro ajudou o time a conquistar dois títulos: a Copa da Liga em 2023 e a Copa da Inglaterra em 2024.

Nesta temporada, o Manchester United está em quinto lugar na tabela da liga após 22 jogos, apenas um ponto atrás do Liverpool, que atualmente ocupa a última posição que classifica para a Liga dos Campeões.

No domingo, o United terá uma partida muito difícil contra o Arsenal, uma das equipes em melhor fase na Europa, que lidera tanto a Premier League quanto a Liga dos Campeões.

Casemiro tem o objetivo de disputar com a seleção brasileira a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México, de junho a julho deste ano.

