Mercedes divulga primeiras imagens de seu carro para temporada de 2026 da F1

Depois da Red Bull, Racing Bulls, Haas e Audi, foi a vez da Mercedes apresentar, nesta quinta-feira (22) as primeiras imagens do seu novo carro, que competirá no Mundial de Fórmula 1 nesta temporada.

A nova máquina da equipe alemã, batizada de W17 (em referência à 17ª temporada desde o retorno da marca à F1 em 2010), mantém a cor prata, combinada com preto e um toque de turquesa em homenagem à sua principal patrocinadora, a petrolífera malaia Petronas.

O tom de cinza, no entanto, está mais claro nesta temporada, provavelmente para se diferenciar da sua concorrente alemã Audi, que na terça-feira apresentou o primeiro carro de F1 de sua história.

O W17 é um dos favoritos ao título nesta temporada de inovações tecnológicas.

De fato, esta temporada verá uma evolução nos carros de Fórmula 1, que terão que cumprir novos regulamentos técnicos que os tornarão menores e mais leves. O motor, que já é híbrido desde 2014, também sofrerá alterações, com um aumento na potência elétrica e o uso de combustíveis 100% sustentáveis.

O novo carro da Mercedes, que mais uma vez terá o britânico George Russell e o jovem italiano Andrea Kimi Antonelli ao volante, fará sua estreia na pista na próxima semana, em testes com portões fechados no circuito de Barcelona-Catalunha.

