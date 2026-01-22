Assine
Internacional

Pedri vai desfalcar Barcelona durante um mês devido a lesão muscular

AFP
AFP
22/01/2026 15:02

O meio-campista do Barcelona, Pedri, que se lesionou na quarta-feira em Praga durante uma partida da Liga dos Campeões, sofreu uma lesão muscular e ficará afastado dos gramados por pelo menos um mês, anunciou o clube catalão nesta quinta-feira (22). 

"Os exames realizados esta manhã confirmaram que o jogador da equipe principal, Pedro González 'Pedri', sofreu uma lesão muscular no bíceps femoral da perna direita, durante a partida de ontem contra o Slavia Praga", pela Champions League, jogo que terminou com a vitória do Barcelona por 4 a 2. 

O jogador, peça fundamental no esquema do Barça, já sofreu lesões semelhantes no passado e vai desfalcar a equipe na última partida da fase de liga do principal torneio europeu de clubes contra o dinamarquês Copenhagen na próxima semana, além dos jogos do Campeonato Espanhol contra Oviedo, Elche, Girona e Mallorca. 

O espanhol de 23 anos, campeão da Eurocopa pela seleção de seu país em 2024, também vai ficar afastado do Barcelona no jogo de ida das semifinais da Copa do Rei, em meados de fevereiro, caso o Barça elimine o Albacete, equipe da segunda divisão, nas quartas de final.

