Indicados às principais categorias do Oscar

A seguir, os nomes dos indicados nas principais categorias para a 98ª edição do Oscar, que será entregue em 15 de março, em Hollywood.
O filme "Pecadores", do diretor Ryan Coogler, lidera um recorde de 16 indicações, seguido de "Uma Batalha Após a Outra" de Paul Thomas Anderson, com 13.
- Melhor filme
"Bugonia"
"F1"
"Frankenstein"
"Hamnet"
"Marty Supreme"
"Uma Batalha Após a Outra"
"O Agente Secreto"
"Valor sentimental"
"Pecadores"
"Sonhos de Trem"
- Melhor direção
Paul Thomas Anderson, "Uma Batalha Após a Outra"
Ryan Coogler, "Pecadores"
Josh Safdie, "Marty Supreme"
Joachim Trier, "Valor sentimental"
Chloé Zhao, "Hamnet"
- Melhor ator
Timothée Chalamet, "Marty Supreme"
Leonardo DiCaprio, "Uma Batalha Após a Outra"
Ethan Hawke, "Blue Moon"
Michael B. Jordan, "Pecadores"
Wagner Moura, "O Agente Secreto"
- Melhor atriz
Jessie Buckley, "Hamnet"
Rose Byrne, "Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria"
Kate Hudson, "Song Sung Blue: Um Sonho a Dois"
Renate Reinsve, "Valor sentimental"
Emma Stone, "Bugonia"
- Melhor ator coadjuvante
Benicio Del Toro, "Uma Batalha Após a Outra"
Jacob Elordi, "Frankenstein"
Delroy Lindo, "Pecadores"
Sean Penn, "Uma Batalha Após a Outra"
Stellan Skarsgård, "Valor sentimental"
- Melhor atriz coadjuvante
Elle Fanning, "Valor Sentimental"
Inga Ibsdotter Lilleaas, "Valor Sentimental"
Amy Madigan, "A Hora do Mal"
Wunmi Mosaku, "Pecadores"
Teyana Taylor, "Uma Batalha Após a Outra"
- Melhor filme internacional
"O Agente Secreto" (Brasil)
"Foi Apenas um Acidente" (França)
"Valor sentimental" (Noruega)
"Sirat" (Espanha)
"A Voz de Hind Rajab" (Tunísia)
- Melhor filme de animação
"Arco"
"Elio"
"Guerreiras do K-Pop"
"A Pequena Amélie"
"Zootopia 2"
- Melhor documentário
"Alabama: Presos do Sistema"
"Embaixo da Luz de Neon"
"Cutting Through Rocks"
"Mr. Nobody Against Putin"
"A Vizinha Perfeita"
- Filmes com 8 ou mais indicações
"Pecadores" - 16
"Uma Batalha Após a Outra" - 13
"Frankenstein" - 9
"Marty Supreme" - 9
"Valor Sentimental" - 9
"Hamnet" - 8
