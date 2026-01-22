Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Zelensky anuncia acordo com Trump sobre garantias de segurança para Ucrânia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/01/2026 13:38

compartilhe

SIGA

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou nesta quinta-feira (22) que chegou a um acordo com seu homólogo, Donald Trump, sobre as garantias de segurança que os Estados Unidos oferecerão ao seu país em caso de fim da guerra com a Rússia. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Eu, o presidente americano e sua equipe afirmamos que as garantias de segurança estão prontas", disse Zelensky a jornalistas no Fórum de Davos, onde se reuniu com Trump. "O documento precisa ser assinado pelas partes", acrescentou. 

No entanto, ele reconheceu que outra questão fundamental nas negociações para um acordo de paz com a Rússia — a administração do leste da Ucrânia parcialmente ocupado — "ainda não foi resolvida".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-pop/blb/thm/dbh/mb/aa

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay