'Pecadores' tem 16 indicações ao Oscar; 'O Agente Secreto' concorre em 4 categorias

"Pecadores", filme de época que mistura terror, ação e música, lidera a corrida ao Oscar com um recorde de 16 indicações, enquanto "O Agente Secreto" disputa em quatro categorias, segundo o anúncio, nesta quinta-feira (22), dos indicados aos prêmios da Academia, que serão entregues em 15 de março em Hollywood.

O thriller "Uma Batalha Após a Outra", dirigido pelo americano Paul Thomas Anderson, ficou em segundo lugar entre os filmes com mais indicações, concorrendo em 13 categorias; seguido por "Frankenstein", do mexicano Guillermo del Toro; "Marty Supreme"; do americano Josh Safdie; e "Valor Sentimental", do norueguês Joachim Trier, com nove indicações cada.

Foi uma madrugada de sucesso para a Warner Bros, que recebeu 30 nomeações com suas produções "Pecadores" e "Uma Batalha Após a Outra", as duas mais indicadas para a 98º edição dos prêmios.

O recorde anterior tinha sido compartilhado por "A Malvada", "Titanic" e "La La Land", todos empatados com 14 indicações.

"Pecadores", ambientada no sul dos Estados Unidos segregacionista da década de 1930, vai competir ao Oscar de melhor filme e garantiu ao seu diretor, Ryan Coogler ("Pantera Negra"), uma vaga para disputar a estatueta de melhor direção.

A produção vampiresca também posicionou Michael B. Jordan, que interpreta dois irmãos gêmeos, na categoria de melhor ator, assim como Delroy Lindo para melhor ator coadjuvante e Wummi Mosaku para melhor atriz coadjuvante.

A produção não parou por aí e repercutiu em categorias técnicas, de roteiro, figurino, maquiagem e musicais, incluindo a indicação de "I Lied To You", para melhor canção original.

- Dobradinha brasileira -

Também foi uma boa manhã para "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, indicado em quatro categorias, incluindo a de melhor filme, a principal da cerimônia, seguindo os passos de "Ainda Estou Aqui", representante brasileiro no ano passado.

O longa competirá, ainda, na categoria melhor filme internacional, na qual terá a dura concorrência de "Valor Sentimental", drama familiar norueguês que também vislumbra a estatueta de melhor filme e se consolidou nas categorias de atuação. Outra concorrente será a espanhola "Sirât", com duas indicações.

Wagner Moura disputará o Oscar de melhor ator, mas para levar a estatueta, terá que superar nomes de peso como Jordan, Ethan Hawke ("Blue Moon"), Timothée Chalamet ("Marty Supreme") e Leonardo DiCaprio, que busca seu segundo Oscar no papel principal em "Uma Batalha Após a Outra".

DiCaprio interpreta um revolucionário aposentado que cuida da filha adolescente em um ambiente de radicalismo, operações migratórias e supremacistas brancos. Benicio Del Toro está na disputa ao prêmio de melhor ator coadjuvante.

A ode americana também está na corrida nas categorias de melhor direção e melhor filme.

Esta última, a mais importante do Oscar, também inclui "Hamnet", a tragédia que explora de forma ficcional o luto de Agnes e William Shakespeare após a morte do filho, e que acumulou oito indicações nesta quinta-feira.

O filme de Chloé Zhao rendeu a Jessie Buckley uma nomeação a melhor atriz no papel da esposa do dramaturgo britânico. Nesta categoria também disputarão Emma Stone, estrela ambivalente de "Bugonia", de Yorgos Lanthimos, e a norueguesa Renate Reinsve, de "Valor Sentimental", dirigido por Joachim Trier.

A grande surpresa foi a inclusão de "F1", que acompanha um singular piloto automobilístico interpretado por Brad Pitt, na disputa ao Oscar de melhor filme. A produção somou quatro indicações, incluindo montagem, som e efeitos visuais.

Embora Guillermo del Toro não tenha entrado na categoria de melhor direção, seu "Frankenstein" deu ao protagonista Jacob Elordi a chance de conquistar seu primeiro Oscar e proporcionou à Netflix 16 indicações.

O longa baseado no livro homônimo disputará igualmente a estatueta de roteiro adaptado, maquiagem e outras categorias técnicas.

Esta edição introduziu a nova categoria de melhor elenco, que estreou com a indicação de "O Agente Secreto", "Hamnet", "Marty Supreme", "Uma Batalha Após a Outra" e "Pecadores".

Os nomes selecionados nas 24 categorias foram anunciados nesta quinta-feira em uma apresentação conduzida pelos atores Danielle Brooks e Lewis Pullman.

A rodada final de votação, a cargo dos membros da Academia, ocorrerá de 26 de fevereiro a 5 de março.

