Inflação nos EUA se estabilizou em novembro a 2,8% em 12 meses

22/01/2026 13:04

A inflação nos Estados Unidos permaneceu estável em novembro, a 2,8% em 12 meses, em comparação com os últimos dados disponíveis de setembro. Esse número ainda está distante da meta do Federal Reserve, de acordo com o índice PCE divulgado nesta quinta-feira (22). 

Os dados de novembro foram divulgados com atraso devido à paralisação do orçamento (shutdown) que afetou os Estados Unidos no ano passado e prejudicou a coleta de informações econômicas. 

O Federal Reserve, que prioriza o índice PCE em relação ao Índice de Preços ao Consumo (IPC), tem uma meta de inflação de 2% em 12 meses.

