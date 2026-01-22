EUA designa nova chefe de missão diplomática na Venezuela

Os Estados Unidos nomearam Laura Dogu como a nova chefe de sua missão diplomática na Venezuela, em um processo para restaurar as relações tensas após a queda do presidente deposto Nicolás Maduro, disse uma fonte diplomática à AFP nesta quinta-feira (22).

Dogu consta como chefe da missão no site oficial da embaixada dos EUA na Venezuela, informação confirmada à AFP por uma fonte interna sob condição de anonimato.

Após a captura de Maduro em uma operação militar liderada por Donald Trump no país em 3 de janeiro, Washington e Caracas avaliam a retomada "gradual" de suas relações, rompidas desde 2019.

