Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Zelensky diz que garantias de segurança da Ucrânia não funcionarão 'sem os Estados Unidos'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/01/2026 11:52

compartilhe

SIGA

A Ucrânia precisa de garantias de segurança dos Estados Unidos para evitar uma nova invasão russa no futuro, não apenas de países europeus, declarou nesta quinta-feira (22) o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que se reuniu com o seu contraparte americano, Donald Trump.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Reino Unido e França estão preparados para mobilizar suas forças no terreno (...) Mas é necessário o apoio do presidente Trump. E, mais uma vez, sem os Estados Unidos não há garantias de segurança", afirmou Zelensky em um discurso no Fórum Econômico Mundial de Davos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-cad/mmp/dbh/mb/yr/aa

Tópicos relacionados:

conflito cupula davos eua guerra russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay