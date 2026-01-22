Assine
Número de mortos em desastre ferroviário no sul da Espanha sobe para 45

AFP
AFP
Repórter
22/01/2026 11:52

Mais dois corpos foram encontrados entre os destroços dos trens que colidiram no domingo no sul da Espanha, elevando o número de mortos para 45, informou um porta-voz dos serviços de emergência. 

"Eles foram encontrados em um dos vagões", confirmou o porta-voz à AFP, acrescentando que esses podem ser os dois últimos corpos ainda desaparecidos, já que o número de denúncias de pessoas desaparecidas registradas por familiares chegou exatamente a 45.

al/du/dbh/aa

