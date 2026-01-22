Assine
Internacional

Marinha francesa intercepta petroleiro 'procedente da Rússia' no Mediterrâneo

22/01/2026 11:40

A Marinha francesa interceptou, nesta quinta-feira (22), um "petroleiro procedente da Rússia" no Mar Mediterrâneo, suspeito de pertencer à "frota fantasma" que financia "a guerra de agressão contra a Ucrânia", anunciou o presidente francês, Emmanuel Macron. 

O petroleiro estava "sujeito a sanções internacionais" e era "suspeito de operar sob falsa bandeira", explicou o presidente nas redes sociais. 

"A operação foi realizada em alto-mar no Mediterrâneo com o apoio de vários de nossos aliados" e a embarcação foi "desviada", acrescentou.

Tópicos relacionados:

diplomacia energia franca russia

