'O Agente Secreto' é indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional
Estes são os indicados ao Oscar de Melhor Filme Internacional na 98ª edição do prêmio, que será realizada em 15 de março em Hollywood:
"Foi Apenas Um Acidente" (França)
"O Agente Secreto" (Brasil)
"Valor Sentimental" (Noruega)
"Sirat" (Espanha)
"A Voz de Hind Rajab" (Tunísia)
