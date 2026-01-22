Swiatek vence Bouzkova e vai à terceira fase do Aberto da Austrália
A tenista polonesa Iga Swiatek, seis vezes campeã de Grand Slam, exibiu sua melhor versão nesta quinta-feira (22) ao derrotar a tcheca Marie Bouzkova por 2 sets a 0 e avançar sem dificuldades à terceira rodada do Aberto da Austrália, em busca de seu primeiro título em Melbourne.
A segunda cabeça de chave teve domínio absoluto diante de sua adversária, com o sol se pondo na John Cain Arena e fechou o jogo com parciais de 6-2 e 6-3.
Ela vai enfrentar agora a russa Anna Kalinskaya (número 33 do mundo), que derrotou a austríaca Julia Grabher por 6-3 e 6-3.
"Me senti ótima jogando hoje", comemorou Swiatek, após seu triunfo.
"Senti mais liberdade do que na primeira rodada e simplesmente quis arriscar. Estou muito feliz com o desempenho, com certeza", disse ela.
"Estou tentando aproveitar cada partida e não dar nada como garantido", acrescentou.
Swiatek já conquistou quatro títulos do Aberto da França, o US Open e Wimbledon, mas ainda não triunfou no Aberto da Austrália, apesar de ter chegado a duas semifinais.
No ano passado, ela alcançou essa fase mas ficou a um passo da decisão ao ser derrotada pela americana Madison Keys, que acabou vencendo o torneio.
--- Resultados do Aberto da Austrália:
2ª rodada (simples feminino):
Jessica Pegula (EUA/N.6) x McCartney Kessler (EUA) 6-0, 6-2
Oksana Selekhmeteva (RUS) x Paula Badosa (ESP/N.25) 6-4, 6-4
Karolína Plísková (CZE) x Janice Tjen (INA) 6-4, 6-4
Madison Keys (EUA/N.9) x Ashlyn Krueger (EUA) 6-1, 7-5
Linda Noskova (CZE/N.13) x Taylah Preston (AUS) 6-2, 4-6, 6-2
Wang Xinyu (CHN) x Jelena Ostapenko (LAT/N.24) 4-6, 6-4, 6-4
Peyton Stearns (EUA) x Petra Marcinko (CRO) 6-2, 7-5
Amanda Anisimova (EUA/N.4) x Katerina Siniakova (CZE) 6-1, 6-4
Elena Rybakina (CAZ/N.5) x Varvara Gracheva (FRA) 7-5, 6-2
Tereza Valentová (CZE) x Linda Fruhvirtová (CZE) 7-5, 2-6, 6-3
Elise Mertens (BEL/N.21) x Moyuka Uchijima (JPN) 6-3, 6-1
Nikola Bartunková (CZE) x Belinda Bencic (SUI/N.10) 6-3, 0-6, 6-4
Naomi Osaka (JPN/N.16) x Sorana Cirstea (ROM) 6-3, 4-6, 6-2
Maddison Inglis (AUS) x Laura Siegemund (ALE) 6-4, 6-7 (3/7), 7-6 (10/7)
Anna Kalinskaya (RUS/N.31) x Julia Grabher (AUT) 6-3, 6-3
Iga Swiatek (POL/N.2) x Marie Bouzková (CZE) 6-2, 6-3
