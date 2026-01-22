Sinner atropela Duckworth e avança à 3ª rodada do Aberto da Austrália
compartilheSIGA
O número 2 do mundo, Jannik Sinner, não perdeu tempo nesta quinta-feira (22) em Melbourne, ao vencer o australiano James Duckworth (88º do ranking mundial) por 3 sets a 0, com parciais de 6-1, 6-4 e 6-2, na segunda rodada do Aberto da Austrália.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O quatro vezes campeão do Grand Slam não precisou se esforçar muito para chegar à terceira fase, garantindo o triunfo em pouco menos de duas horas.
O italiano de 24 anos, em sua segunda partida da temporada, continua impressionando com sua 17ª vitória consecutiva, permanecendo invicto desde sua desistência na terceira rodada do Masters de Xangai, na China, no início de outubro de 2025.
Em duas partidas em Melbourne, Sinner, que se beneficiou da desistência do francês Hugo Gaston na primeira rodada, perdeu um total de apenas dez games.
"Estou em ótima forma no momento... Meu corpo está bem e mentalmente vivo um bom momento", disse Sinner na quadra após garantir sua vitória.
"Os primeiros torneios são sempre um pouco especiais, ainda mais aqui, já que é um Grand Slam, e sempre foi um torneio especial para mim", acrescentou.
Na terceira rodada, ele vai enfrentar o americano Eliot Spizzirri (85º colocado no ranking mundial).
---- Resultados desta quinta-feira do Aberto da Austrália:
- 2ª rodada (simples masculino):
Lorenzo Musetti (ITA/N.5) x Lorenzo Sonego (ITA) 6-3, 6-3, 6-4
Jakub Mensik (CZE/N.16) x Rafael Jodar (ESP) 6-2, 6-4, 6-4
Ethan Quinn (EUA) x Hubert Hurkacz (POL) 6-4, 7-6 (7/5), 6-1
Botic van de Zandschulp (HOL) x Shang Juncheng (CHN) 7-6 (8/6), 6-2, 6-3
Novak Djokovic (SRB/N.4) x Francesco Maestrelli (ITA) 6-3, 6-2, 6-2
Ben Shelton (EUA/N.8) x Dane Sweeny (AUS) 6-3, 6-2, 6-2
Valentin Vacherot (MON/N.30) x Rinky Hijikata (AUS) 6-1, 6-3, 4-6, 6-2
Marin Cilic (CRO) x Denis Shapovalov (CAN/N.21) 6-4, 6-3, 6-2
Karen Khachanov (RUS/N.15) x Nishesh Basavareddy (EUA) 6-1, 6-4, 6-3
Luciano Darderi (ITA/N.22) x Sebastian Baez (ARG) 6-3, 1-6, 6-4, 6-3
Eliot Spizzirri (EUA) x Wu Yibing (CHN) 6-2, 6-4, 6-7 (4/7), 4-6, 6-3
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
cto/bdx/iga/pc/aam