Israel considera 'mudança de regime' a única solução para 'o futuro do povo iraniano'

22/01/2026 10:04

Uma "mudança de regime no Irã" é a única solução para "o futuro do povo iraniano", declarou o presidente israelense, Isaac Herzog, nesta quinta-feira (22) no Fórum Econômico Mundial em Davos. 

"O futuro do povo iraniano só pode vir por meio de uma mudança de regime, e isso deve ser feito no âmbito do povo iraniano, [com o apoio] da comunidade internacional", afirmou Herzog na estação suíça após semanas de protestos e repressão no Irã. 

"O povo iraniano anseia por mudança, o povo iraniano merece mudança", acrescentou o presidente. "Para mim, está claro que o regime dos aiatolás está em uma situação bastante frágil." 

