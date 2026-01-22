Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Colômbia impõe tarifa de 30% sobre o Equador e suspende temporariamente as vendas de energia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/01/2026 09:16

compartilhe

SIGA

O governo colombiano anunciou uma tarifa de 30% sobre aproximadamente vinte produtos equatorianos, ainda não especificados, em retaliação a uma medida semelhante tomada pelo Equador, e suspendeu as vendas de eletricidade para o país. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A guerra tarifária começou na quarta-feira (21), quando o Equador declarou que a Colômbia não estava fazendo o suficiente para combater o narcotráfico ao longo da fronteira compartilhada. 

O governo colombiano anunciou nesta quinta-feira (22) que "esta tarifa não é uma sanção ou uma medida de confronto, mas sim uma ação corretiva destinada a restabelecer o equilíbrio comercial e proteger o setor produtivo nacional". Declarou ainda que as "transações internacionais de eletricidade" entre os dois países estão suspensas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

lv/sp/aa

Tópicos relacionados:

colombia comercio energia equador taxas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay