Colômbia impõe tarifa de 30% sobre o Equador e suspende temporariamente as vendas de energia

O governo colombiano anunciou uma tarifa de 30% sobre aproximadamente vinte produtos equatorianos, ainda não especificados, em retaliação a uma medida semelhante tomada pelo Equador, e suspendeu as vendas de eletricidade para o país.

A guerra tarifária começou na quarta-feira (21), quando o Equador declarou que a Colômbia não estava fazendo o suficiente para combater o narcotráfico ao longo da fronteira compartilhada.

O governo colombiano anunciou nesta quinta-feira (22) que "esta tarifa não é uma sanção ou uma medida de confronto, mas sim uma ação corretiva destinada a restabelecer o equilíbrio comercial e proteger o setor produtivo nacional". Declarou ainda que as "transações internacionais de eletricidade" entre os dois países estão suspensas.

