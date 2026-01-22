Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Dinamarca aberta a 'diálogo' sobre Groenlândia que respeite sua 'integridade territorial'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/01/2026 08:40

compartilhe

SIGA

A Dinamarca deseja "um diálogo construtivo com seus aliados" a respeito de seu território autônomo, a Groenlândia, e da segurança no Ártico, mas que respeite sua "integridade territorial", afirmou a primeira-ministra, Mette Frederiksen, nesta quinta-feira (22). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O apelo da líder dinamarquesa surge após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar um "marco" de acordo com o secretário-geral da Otan na quarta-feira, durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, sobre o papel de Washington na vasta ilha ártica rica em minerais. 

"Podemos negociar todos os aspectos políticos: segurança, investimento, economia. Mas não podemos negociar nossa soberania. Fui informada de que não foi esse o caso", declarou Frederiksen em um comunicado à imprensa. 

A primeira-ministra enfatizou que, ao longo de todo o processo de discussão, "coordenou seus esforços" com o governo da Groenlândia, que rejeitou veementemente qualquer domínio dos EUA. 

"Mantivemos um diálogo próximo com a Otan, e eu mesma conversei regularmente com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, especialmente antes e depois de seu encontro com o presidente Trump em Davos", explicou. 

"O Reino da Dinamarca deseja manter um diálogo construtivo com seus aliados sobre maneiras de fortalecer a segurança no Ártico, incluindo o projeto Golden Dome dos EUA, desde que nossa integridade territorial seja respeitada”, afirmou ela, referindo-se ao enorme projeto de defesa antimíssil dos Estados Unidos.

Trump insiste que a Groenlândia é "vital" para a segurança dos EUA e da Otan contra a China e a Rússia, enquanto o Ártico derrete e as superpotências disputam vantagens estratégicas na região. 

Na quarta-feira, após anunciar um "marco para um futuro acordo" sobre a ilha, cujos detalhes permanecem desconhecidos, ele também retirou suas ameaças militares e tarifárias contra diversos países europeus que se opõem ao seu plano.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ef/nzg/clr/arm/mas/aa

Tópicos relacionados:

dinamarca diplomacia eua groenlandia otan

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay