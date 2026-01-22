Trump assina em Davos o documento fundador do Conselho de Paz
O presidente americano, Donald Trump, assinou nesta quinta-feira(22), no Fórum de Davos, a carta fundadora do seu Conselho de Paz, um organismo internacional que, segundo afirmou, trabalhará em coordenação com as Nações Unidas.
Após um discurso no qual fez um balanço da situação em Gaza, Irã, Ucrânia e Venezuela, entre outros pontos críticos do planeta, o mandatário republicano assinou o documento.
Líderes ou chanceleres de 19 países, entre eles o presidente argentino Javier Milei e o paraguaio Santiago Peña, participaram da cerimônia de apresentação e assinatura do Conselho de Paz em Davos.
