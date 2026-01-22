Assine
Reino Unido não participará da assinatura do 'Conselho de Paz' de Trump

22/01/2026 07:40

O Reino Unido não estará entre os signatários do "Conselho de Paz" do presidente americano Donald Trump, anunciou a ministra das Relações Exteriores britânica, Yvette Cooper, nesta quinta-feira(22) em Davos.  

Donald Trump presidirá nesta quinta-feira a cerimônia de assinatura da carta de fundação deste órgão, criado por sua iniciativa e destinado a trabalhar na resolução de conflitos em todo o mundo, em concorrência com as Nações Unidas (ONU). 

"Ainda há muito trabalho a ser feito. Não estaremos entre os signatários hoje", declarou Yvette Cooper em entrevista à BBC em Davos. 

"Este é um tratado jurídico que levanta questões muito mais amplas, e também nos preocupa que o presidente (Vladimir) Putin faça parte de um órgão que fala sobre paz quando ainda não vimos nenhum indício de que se comprometerá com a paz na Ucrânia", acrescentou Cooper.

