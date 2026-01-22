Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

EUA e Dinamarca renegociarão acordo de defesa de 1951 sobre Groenlândia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/01/2026 07:28

compartilhe

SIGA

Os Estados Unidos e a Dinamarca irão renegociar o acordo de defesa de 1951 sobre a Groenlândia, disse à AFP nesta quinta-feira(22) uma fonte próxima às negociações realizadas no dia anterior em Davos entre Donald Trump e o secretário-geral da Otan, Mark Rutte. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"A segurança no Ártico será reforçada, e os países europeus da Otan contribuirão para isso", disse a fonte, acrescentando que as negociações não mencionaram qualquer discussão sobre o estabelecimento de bases americanas na Groenlândia, território dinamarquês.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

del/ob/mad/pc/avl/jc

Tópicos relacionados:

defesa dinamarca diplomacia eeuu groenlandia otan

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay