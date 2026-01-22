Djokovic vence Maestrelli sem sustos e vai à 3ª fase do Aberto da Austrália

O tenista sérvio Novak Djokovic venceu o italiano Francesco Maestrelli, número 141 do ranking e vindo do qualifying, por 3 sets a 0, nesta quinta-feira (22) avançando com facilidade para a terceira rodada do Aberto da Austrália com a pequena ajuda de uma... figueira.

'Djoko', que há tempos luta para alcançar o recorde de 25 títulos de Grand Slam, derrotou Maestrelli com parciais de 6-3, 6-2 e 6-2.

O sérvio vai enfrentar o chinês Shang Juncheng ou o holandês Botic van de Zandschulp na próxima rodada em Melbourne.

Djokovic é conhecido por seus preparativos, por vezes incomuns, que incluem abraçar uma figueira brasileira no Royal Botanic Gardens (jardim botânico) de Melbourne.

"Esse é o meu amigo mais antigo aqui em Melbourne", disse o ex-número um do mundo de 38 anos, que conquistou 10 títulos do Australian Open, mais do que qualquer outro jogador na história.

"Ele esteve presente para curar minhas feridas e me fazer companhia. É uma conexão linda, a natureza é uma aliada muito poderosa. Nossa amizade já dura mais de 20 anos", afirmou o astro.

Sob o sol, mas com temperaturas sensivelmente mais amenas do que nos últimos dias, o quarto cabeça de chave parecia determinado a concluir a partida o mais rápido possível.

Jogando no início da tarde na Rod Laver Arena, em vez do seu horário habitual à noite, Djokovic abriu uma vantagem de 5 a 2.

O italiano resistiu bravamente, mantendo seu serviço apesar de enfrentar vários set points, mas isso apenas adiou o inevitável, e Djokovic fechou o primeiro set em 47 minutos.

Djokovic, que está empatado com Margaret Court em 24 títulos de Grand Slam desde que venceu o US Open em 2023, não foi tão avassalador quanto na partida da primeira rodada, que terminou com o mesmo placar.

Mas ainda assim, ele foi muito superior ao jovem de 23 anos, que não teve chances.

Djokovic quebrou o saque de Maestrelli, que fazia sua estreia em um Grand Slam, no início do segundo set e garantiu a vitória e a classificação na terceira parcial com facilidade.

