Internacional

Musetti vence Sonego em duelo italiano e avança à 3ª rodada na Austrália

22/01/2026 02:04

Lorenzo Musetti, número 5 do ranking mundial, derrotou seu compatriota e xará Lorenzo Sonego (número 40) por 6-3, 6-3 e 6-4 nesta quinta-feira (22) no Aberto da Austrália, alcançando a terceira rodada pelo segundo ano consecutivo. 

"Não foi uma partida fácil, contra um dos meus melhores amigos no circuito... Tentei ser agressivo e manter uma boa atitude. Estou muito orgulhoso de mim por isso", comentou após o triunfo.

Semifinalista em Wimbledon em 2024 e em Roland Garros no ano passado, Musetti vai enfrentar o grego Stefanos Tsitsipas, da (número 35), ou o tcheco Tomas Machac (número 24), no sábado, em busca de uma vaga nas oitavas de final em Melbourne.

"Ambos estão jogando muito bem no momento... Preciso me recuperar, curtir a minha vitória e amanhã veremos como nos prepararemos para a próxima partida", comentou Musetti. 

Fisicamente debilitado devido a uma dor na coxa direita no final da partida, Sonego ainda assim salvou dois match points quando tinha o saque a seu favor e o placar estava em 5-4, mas acabou sucumbindo no terceiro, ao não alcançar uma deixada.

--- Resultados desta quinta-feira do Aberto da Austrália:

- Segunda rodada:

Lorenzo Musetti (ITA/N.5) x Lorenzo Sonego (ITA) 6-3, 6-3, 6-4

Jakub Mensik (CZE/N.16) x Rafael Jodar (ESP) 6-2, 6-4, 6-4

Ethan Quinn (EUA) x Hubert Hurkacz (POL) 6-4, 7-6 (7/5), 6-1

Ben Shelton (EUA/N.8) x Dane Sweeny (AUS) 6-3, 6-2, 6-2

Valentin Vacherot (MON/N.30) x Rinky Hijikata (AUS) 6-1, 6-3, 4-6, 6-2

Karen Khachanov (RUS/N.15) x Nishesh Basavareddy (EUA) 6-1, 6-4, 6-3

Luciano Darderi (ITA/N.22) x Sebastián Báez (ARG) 6-3, 1-6, 6-4, 6-3

