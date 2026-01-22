Musetti vence Sonego em duelo italiano e avança à 3ª rodada na Austrália
compartilheSIGA
Lorenzo Musetti, número 5 do ranking mundial, derrotou seu compatriota e xará Lorenzo Sonego (número 40) por 6-3, 6-3 e 6-4 nesta quinta-feira (22) no Aberto da Austrália, alcançando a terceira rodada pelo segundo ano consecutivo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Não foi uma partida fácil, contra um dos meus melhores amigos no circuito... Tentei ser agressivo e manter uma boa atitude. Estou muito orgulhoso de mim por isso", comentou após o triunfo.
Semifinalista em Wimbledon em 2024 e em Roland Garros no ano passado, Musetti vai enfrentar o grego Stefanos Tsitsipas, da (número 35), ou o tcheco Tomas Machac (número 24), no sábado, em busca de uma vaga nas oitavas de final em Melbourne.
"Ambos estão jogando muito bem no momento... Preciso me recuperar, curtir a minha vitória e amanhã veremos como nos prepararemos para a próxima partida", comentou Musetti.
Fisicamente debilitado devido a uma dor na coxa direita no final da partida, Sonego ainda assim salvou dois match points quando tinha o saque a seu favor e o placar estava em 5-4, mas acabou sucumbindo no terceiro, ao não alcançar uma deixada.
--- Resultados desta quinta-feira do Aberto da Austrália:
- Segunda rodada:
Lorenzo Musetti (ITA/N.5) x Lorenzo Sonego (ITA) 6-3, 6-3, 6-4
Jakub Mensik (CZE/N.16) x Rafael Jodar (ESP) 6-2, 6-4, 6-4
Ethan Quinn (EUA) x Hubert Hurkacz (POL) 6-4, 7-6 (7/5), 6-1
Ben Shelton (EUA/N.8) x Dane Sweeny (AUS) 6-3, 6-2, 6-2
Valentin Vacherot (MON/N.30) x Rinky Hijikata (AUS) 6-1, 6-3, 4-6, 6-2
Karen Khachanov (RUS/N.15) x Nishesh Basavareddy (EUA) 6-1, 6-4, 6-3
Luciano Darderi (ITA/N.22) x Sebastián Báez (ARG) 6-3, 1-6, 6-4, 6-3
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
ig/roc/lpa/aam