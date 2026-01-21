Madison Keys vence Krueger e avança à 3ª rodada do Aberto da Austrália

A tenista americana Madison Keys, atual campeã do Aberto da Austrália, avançou para a terceira rodada do primeiro torneio de Grand Slam do ano, nesta quinta-feira (22), ao derrotar sua compatriota Ashlyn Krueger por 2 sets a 0.

Ela venceu Krueger, número 92 do ranking mundial, com parciais de 6-1 e 7-5 no Melbourne Park.

Keys, que surpreendeu Aryna Sabalenka na final do ano passado, admitiu após sua vitória sofrida na primeira rodada que estava muito nervosa e "muito tímida".

Contra Krueger, a jogadora de 29 anos se libertou da pressão no primeiro set, vencendo-o em apenas 23 minutos na John Cain Arena, antes de perder o foco e ter que se recuperar de uma desvantagem de 2-5 no segundo set.

"Comecei muito bem e Ash um pouco devagar", disse Keys, que iniciou a temporada com eliminações nas quartas de final em Brisbane e Adelaide. "Eu esperava que ela elevasse o nível do jogo, e foi o que aconteceu. O jogo acabou escapando do meu controle".

No entanto, ela se recompôs e conseguiu quebrar o saque da adversária, e uma dupla falta de Krueger em um ponto decisivo no game seguinte a colocou de volta na disputa. A partir de então a atual campeã não cometeu mais erros e garantiu a vitória.

Madison Keys vai lutar por uma vaga nas oitavas de final contra a vencedora da partida entre a tcheca Karolina Pliskova e a indonésia Janice Tjen.

Em outro jogo, a americana Jessica Pegula (6ª) venceu a compatriota McCartney Kessler (37ª) por 6-0 e 6-2 e vai enfrentar na próxima fase a russa Oksana Selekhmetova (101ª), que eliminou a espanhola Paula Badosa (26ª).

Pegula já chegou às quartas de final três vezes em Melbourne (2021, 2022 e 2023), mas seu melhor resultado em um torneio de Grand Slam continua sendo a final do US Open de 2024, em que perdeu para Aryna Sabalenka.

