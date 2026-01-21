Assine
Chefe da Otan diz que soberania da Groenlândia não foi discutida em diálogo com Trump

21/01/2026 22:04

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, afirmou nesta quarta-feira (21) que não discutiu o tema da soberania dinamarquesa sobre a Groenlândia durante sua reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Rutte, que falou em entrevista à emissora Fox News, ofereceu poucos detalhes sobre o "marco" que anunciou Trump para um acordo após sua conversa com o chefe da Otan.

"Temos um bom acordo para começar a trabalhar nestes temas", disse Rutte, fazendo eco de seus comentários prévios à AFP de que ainda havia muito trabalho para alcançar um acordo de fato.

"Isso significa que ambos estivemos de acordo em trabalhar nesse sentido, quando você olha para a Otan e para o que a Otan pode fazer em conjunto para garantir que toda a região ártica esteja segura, incluída a Groenlândia", afirmou.

Quando perguntado se a Groenlândia continuaria sendo território da Dinamarca nesse eventual acordo, disse Rutte que "o tema já não voltou a surgir" em suas "conversas desta noite com o presidente" americano.

Trump "está focado no que devemos fazer para proteger esta imensa região ártica, onde estão ocorrendo mudanças, onde chineses e russos estão cada vez mais ativos", acrescentou Rutte.

"Esse foi realmente o foco de nossas discussões", afirmou.

