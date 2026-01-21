Chefe da Otan diz que soberania da Groenlândia não foi discutida em diálogo com Trump
compartilheSIGA
O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, afirmou nesta quarta-feira (21) que não discutiu o tema da soberania dinamarquesa sobre a Groenlândia durante sua reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Rutte, que falou em entrevista à emissora Fox News, ofereceu poucos detalhes sobre o "marco" que anunciou Trump para um acordo após sua conversa com o chefe da Otan.
"Temos um bom acordo para começar a trabalhar nestes temas", disse Rutte, fazendo eco de seus comentários prévios à AFP de que ainda havia muito trabalho para alcançar um acordo de fato.
"Isso significa que ambos estivemos de acordo em trabalhar nesse sentido, quando você olha para a Otan e para o que a Otan pode fazer em conjunto para garantir que toda a região ártica esteja segura, incluída a Groenlândia", afirmou.
Quando perguntado se a Groenlândia continuaria sendo território da Dinamarca nesse eventual acordo, disse Rutte que "o tema já não voltou a surgir" em suas "conversas desta noite com o presidente" americano.
Trump "está focado no que devemos fazer para proteger esta imensa região ártica, onde estão ocorrendo mudanças, onde chineses e russos estão cada vez mais ativos", acrescentou Rutte.
"Esse foi realmente o foco de nossas discussões", afirmou.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
des/md/lb/mel/rpr