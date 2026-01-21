Wall Street se recupera após Trump mudar de ideia sobre Groenlândia

Após uma forte queda na terça-feira, a Bolsa de Valores Nova York inverteu a tendência e fechou em alta nesta quarta (21), impulsionada pela mudança de postura de Donald Trump sobre a Groenlândia, que suspendeu suas ameaças de tarifas contra vários países europeus.

O índice amplo S&P 500 subiu 1,16%, o Dow Jones avançou 1,21% e o Nasdaq cresceu 1,18%. No dia anterior, os três principais índices haviam caído cerca de 2%.

Já em terreno positivo durante a maior parte da sessão, "o mercado se recuperou claramente após o anúncio do presidente Trump de um acordo relativo à Groenlândia", apontaram os analistas da Briefing.com.

Durante o fim de semana, ele havia ameaçado impor tarifas de até 25% a oito países europeus, entre eles Alemanha, França e Reino Unido, em represália por seu apoio a esse território semiautônomo dinamarquês que Trump afirmou querer anexar.

Mas, nesta quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos retirou essa ameaça comercial.

Após semanas que provocaram agitação nos mercados de ações e tensões diplomáticas, Trump afirmou repentinamente, no Fórum Econômico Mundial de Davos, que durante uma reunião com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, os dois conceberam "a estrutura de um futuro acordo" sobre a Groenlândia.

"Com base nesse entendimento, não imporei as tarifas que deveriam entrar em vigor em 1º de fevereiro", escreveu o chefe de Estado em sua rede Truth Social, sem dar qualquer detalhe.

"Os mercados temiam claramente que algumas dessas medidas comerciais pudessem abalar a confiança nos ativos americanos", comenta à AFP Dave Grecsek, da Aspiriant.

Trump também descartou a opção militar para se apoderar da Groenlândia. "As pessoas achavam que eu usaria a força. Não preciso usar a força. Não quero usar a força. Não usarei a força", declarou.

"Pode haver uma tomada de consciência de que não convém perturbar demais os mercados, em particular o mercado de títulos", apontou Grecsek.

No mercado de ações, a temporada de resultados está em pleno andamento. Por ora, os resultados financeiros "têm sido díspares, [...] mas estamos apenas no início da temporada", observou Grecsek.

A Netflix fechou no vermelho (-2,18% a 85,36 dólares) no dia seguinte à divulgação de seus resultados trimestrais.

O gigante do entretenimento superou, no entanto, pela primeira vez os 12 bilhões de dólares de faturamento nos três últimos meses de 2025, uma alta de quase 18% na comparação ano a ano.

O gigante de chips Intel (+11,72% a 54,25 dólares) disparou, impulsionado pelo otimismo dos analistas quanto a sua ação antes da divulgação de seus resultados na quinta-feira.

