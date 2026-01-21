Assine
Chelsea sofre, mas vence Pafos (1-0) e se aproxima das oitavas da Champions

SG
Steven GRIFFITHS
Repórter
21/01/2026 20:04

Um gol no final da partida, marcado pelo meia equatoriano Moisés Caicedo, garantiu ao Chelsea uma vitória suada por 1 a 0 sobre o Pafos, do Chipre, resultado que colocou a equipe inglesa mais perto das oitavas de final da Liga dos Campeões. 

Apesar da diferença de orçamentos e de qualidade dos elencos, os 'Blues' tiveram muita dificuldade para superar a solidez defensiva apresentada pela equipe cipriota em Stamford Bridge. 

O destaque dos primeiros 45 minutos foi o goleiro do Pafos, Jay Gorter, que frustrou os ataques dos ingleses em várias ocasiões. 

O Pafos, em uma de suas raras investidas ofensivas, quase abriu o placar, mas o chute do brasileiro Jajá foi desviado por Reece James, e o goleiro Filip Jorgensen, substituído no intervalo pelo espanhol Robert Sánchez, foi salvo pela trave (32').

Mas a equipe cipriota sucumbiu a menos de 15 minutos do fim: em mais um escanteio para o Chelsea, Caicedo cabeceou e superou Gorter (78'). 

Esta quarta vitória em sete jogos permite ao time londrino acumular 13 pontos e chegar à última rodada, na próxima quarta-feira, na oitava posição, a última que classifica diretamente às oitavas de final.

O Chelsea vai visitar o Napoli na última partida da fase de liga, e uma vitória no estádio Diego Armando Maradona será suficiente para garantir a classificação às oitavas sem precisar passar pelos playoffs, que serão disputados pelas equipes que terminarem entre a nona e a vigésima quarta posição. 

O Napoli, que empatou em 1 a 1 com o Copenhagen fora de casa na terça-feira, tem oito pontos e está na 25ª posição, na zona de eliminação. Portanto, terá que dar o seu melhor para garantir a vitória e se classificar para os playoffs das oitavas de final.

