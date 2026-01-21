Athletic Bilbao vence Atalanta (3-2) e se mantém vivo na Champions

O Athletic Bilbao venceu a Atalanta por 3 a 2 nesta quarta-feira (21) e somou três pontos que permitem à equipe sonhar com uma classificação para o playoff de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões.

Jogando em casa, a 'Dea' abriu o placar aos 16 minutos com Gianluca Scamacca marcando de cabeça e foi para o intervalo em vantagem.

Mas o Athletic conseguiu reagir no segundo tempo e virou o placar com gols de Gorka Guruceta (58'), Nico Serrano (70') e Robert Navarro (74').

A Atalanta ainda descontou nos minutos finais com Nikola Krstovic (87'), mas já era tarde para evitar a derrota.

O Athletic, que ocupa a 23ª colocação, receberá o Sporting de Lisboa em San Mamés na oitava e última rodada, na quarta-feira que vem, e dependerá de uma vitória para seguir na competição.

Por sua vez, a Atalanta, que ao menos já está garantida no playoff de acesso às oitavas de final cai para a 13ª posição com a derrota em casa, mas ainda tem chances de terminar a fase de liga entre os oito primeiros colocados.

Para isso, terá que vencer o Union Saint-Gilloise na Bélgica e esperar uma combinação de resultados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mcd/ag/cb/aam