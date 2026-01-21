Assine
Liverpool atropela Olympique de Marselha fora de casa (3-0) e fica perto das oitavas da Champions

21/01/2026 19:52

O Liverpool correspondeu às expectativas e garantiu uma vitória por 3 a 0 fora de casa sobre o Olympique de Marselha, conquistando três pontos que deixam os atuais campeões ingleses muito perto da classificação direta para as oitavas de final da Liga dos Campeões. 

A equipe do norte da Inglaterra agora ocupa o 4º lugar com 15 pontos antes de enfrentar o Qarabag na próxima semana em Anfield, na última rodada da fase de liga da Champions. 

A vitória garantirá a vaga nas oitavas, e até mesmo um empate pode ser suficiente, dependendo dos resultados dos outros jogos da última rodada, que serão disputados simultaneamente. 

Nesta quarta-feira, no estádio Vélodrome, o time inglês dominou a posse de bola no primeiro tempo e chegou a balançar a rede adversária por meio do centroavante francês Hugo Ekitiké, mas o gol foi anulado por impedimento (23').

Contra um adversário cometendo muitos erros nos passes, o Liverpool finalmente fez a diferença com uma cobrança de falta direta executada pelo meio-campista húngaro Dominik Szoboszlai, que superou o goleiro argentino Gerónimo Rulli (45'+1). 

No segundo tempo, o Olympique de Marselha pressionou e o ponta Mason Greenwood quase empatou, mas seu chute foi defendido pelo goleiro brasileiro Alisson Becker (52'). 

A tentativa de reação do OM terminou quando a equipe sofreu o segundo gol, um gol contra de Rulli, que desviou a bola para a própria rede ao tentar afastar um cruzamento do lateral-direito holandês Jeremie Frimpong (72'). 

E nos acréscimos, o atacante holandês Cody Gakpo, que havia acabado de entrar no lugar de Ekitié, selou a vitória marcando o terceiro dos 'Reds' (90'+3).

