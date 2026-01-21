Assine
Petróleo continua subindo devido a interrupções na produção no Cazaquistão

AF
AFP
Repórter
21/01/2026 19:40

Os preços do petróleo voltaram a subir nesta quarta-feira (21), impulsionados pelas perturbações na produção do óleo bruto no Cazaquistão.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em março subiu 0,49%, para 65,24 dólares. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate para entrega no mesmo mês, ganhou 0,46% e foi a 60,62 dólares.

"Esta alta ocorreu devido à interrupção da produção nos campos de Tengiz e Korolev, no Cazaquistão, onde as perturbações podem durar até dez dias por problemas no fornecimento de energia elétrica", destaca David Morrison, da Trade Nation.

O setor petrolífero cazaque tem sofrido nos últimos meses os danos causados por ataques da Ucrânia a instalações russas, das quais o Cazaquistão depende para exportar seu petróleo.

"Até 900 mil barris por dia (bpd), o equivalente à produção total da Venezuela, deixam de entrar diariamente no mercado global", ressaltam os analistas da Eurasia Group.

"O risco de uma escalada no Irã" também manterá "os preços em nível elevado", acrescentam.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na terça-feira que havia "dado ordens muito claras" para "apagar" o Irã do mapa "se acontecer alguma coisa", depois de ter ameaçado por várias vezes intervir militarmente diante da violenta repressão dos protestos contra o governo.

