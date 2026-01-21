Juventus vence Benfica (2-0) e garante ao menos uma vaga na repescagem da Champions

A Juventus ganhou fôlego com uma vitória por 2 a 0 em casa contra o Benfica, nesta quarta-feira (21), pela sétima e penúltima rodada da Liga dos Campeões da Uefa.

O tradicional time de Turim, ainda se recuperando da derrota para o Cagliari na Serie A, agora ocupa a 15ª posição com 12 pontos e garantiu pelo menos uma vaga na fase de repescagem para as oitavas de final da principal competição de clubes da Europa.

Ainda assim, a Juve chegará à última rodada, na próxima quarta-feira, fora de casa contra o Monaco, com chances de terminar entre os oito primeiros, o que lhe garantiria a classificação direta para as oitavas, sem precisar passar pelo playoff.

No entanto, a tarefa será difícil, já que está apenas um ponto atrás do oitavo colocado, mas com seis equipes à sua frente, todas disputando o mesmo objetivo.

Após um primeiro tempo sem grandes emoções, todos os gols foram marcados na segunda etapa.

O francês Khephren Thuram abriu o placar no Juventus Stadium com um chute rasteiro no canto, após uma recuperação de bola do canadense Jonathan David (55'). Onze minutos depois, o mesmo David deu a assistência para o gol do americano Weston McKennie (64').

O Benfica tentou reagir, adotando uma postura mais ofensiva, mas não era a sua noite.

O norueguês Fredrik Aursnes acertou a trave para a equipe portuguesa aos 69 minutos de jogo, e aos 82, um dos momentos mais bizarros desta rodada da Liga dos Campeões aconteceu quando o jogador grego Vangelis Pavlidis cobrou um pênalti, mas escorregou antes de chutar, mandando a bola para fora, quase na direção da bandeirinha de escanteio.

A derrota deixa o Benfica à beira da eliminação da Liga dos Campeões: o time está em 29º lugar com apenas 6 pontos e em situação delicada antes da última rodada, na qual vai recebe um dos gigantes do continente, o Real Madrid.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dr/cl/aam/cb