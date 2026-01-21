Barcelona vence na visita ao Slavia Praga (4-2) e sobe para 9º na Champions
O Barcelona conquistou uma importante vitória por 4 a 2 fora de casa contra o Slavia Praga nesta quarta-feira (21), pela sétima rodada da Liga dos Campeões da Europa, ficando perto de garantir uma vaga entre os oito melhores, faltando apenas uma rodada.
Com 13 pontos, a equipe catalã subiu para a nona posição na tabela, empatada em pontos com três das equipes que atualmente ocupam o Top 8, que garante a classificação direta para as oitavas de final, sem a necessidade de uma repescagem.
Isso gera otimismo, considerando que na decisiva última rodada, o Barça terá um jogo em casa contra o Copenhagen, uma partida considerada acessível, e uma vitória garantirá a classificação automática, já que Paris Saint-Germain (6º) e Newcastle (7º), ambos também com 13 pontos, se enfrentam nessa rodada de encerramento da fase de liga da Champions.
Na partida desta quarta-feira, dois gols de Fermín López, no primeiro tempo (34' e 42') permitiram que o Barcelona chegasse ao intervalo com o empate no placar, depois que o time tcheco marcou em dois lances de escanteio, com gols de Vasil Kusej (10') e um gol contra de Robert Lewandowski (44').
Na segunda etapa, após a substituição de Pedri devido a uma lesão por volta dos 15 minutos, Dani Olmo (63') e Lewandowski (70') garantiram a vitória para a equipe catalã na Eden Arena.
