Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump diz que Putin aceitou convite para integrar 'Conselho de Paz'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/01/2026 19:04

compartilhe

SIGA

Donald Trump afirmou nesta quarta-feira (21), a partir do Fórum de Davos, que o presidente russo, Vladimir Putin, "aceitou" seu convite para se juntar ao seu "Conselho de Paz", considerado um organismo que pode rivalizar com a ONU.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Ele foi convidado. Ele aceitou", declarou o presidente dos Estados Unidos a um grupo de jornalistas, incluindo a AFP, no Fórum Econômico Mundial realizado na estação suíça de Davos.

Putin havia dito minutos antes que ordenou ao seu Ministério das Relações Exteriores que estudasse o convite, antes de dar uma resposta.

Esse "Conselho de Paz" foi concebido inicialmente por Trump para supervisionar a reconstrução de Gaza no pós-guerra, mas seu estatuto, visto pela AFP, não parece limitar sua função ao território palestino.

Ele será presidido pelo próprio Trump, que também "atuará separadamente" como representante dos Estados Unidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-es/cyb/eg/am

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua russia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay