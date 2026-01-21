Assine
Internacional

Atlético de Madrid empata na visita ao Galatasaray (1-1); Eintracht é eliminado da Champions

21/01/2026 17:42

O Atlético de Madrid empatou com o Galatasaray em 1 a 1 nesta quarta-feira (21), em Istambul, e deixou de depender de si mesmo para conseguir a classificação direta para as oitavas de final da Liga dos Campeões.

O time 'colchonero' entrou na rodada na oitava posição, a última que leva à fase de oitavas sem a necessidade de passar por um playoff prévio, e depois deste empate pode cair na tabela se os demais resultados do dia não forem favoráveis.

O Atlético pode ficar em uma posição mais desconfortável antes da oitava e última rodada, na próxima quarta-feira, quando a equipe receberá o Bodo/Glimt no estádio Metropolitano.

No jogo desta quarta-feira, os espanhóis abriram o placar logo aos quatro minutos com um gol de cabeça de Giuliano Simeone, aproveitando uma bola levantada na área pelo italiano Matteo Ruggeri.

O empate do Galatasaray saiu ainda no primeiro tempo, depois que Marcos Llorente marcou contra ao tentar cortar um cruzamento por baixo de Roland Sallai (20').

Com a igualdade no placar, o jogo seguiu equilibrado, sem grandes oportunidades para ambas as equipes até a reta final da partida.

O atacante francês Antoine Griezmann teve a melhor chance do Atlético em uma cobrança de falta (85') que o goleiro Ugurcan Cakir espalmou para escanteio.

Nos acréscimos, o Galatasaray teve a vitória nas mãos quando o brasileiro Gabriel Sara finalizou cara a cara e Jan Oblak salvou os espanhóis fazendo uma grande defesa (90'+4).

Com o empate, o time turco soma agora 10 pontos e é o 16º colocado, à espera dos demais resultados da rodada.

O objetivo do Galatasaray, que na última rodada visitará o Manchester City, será se garantir entre os 24 primeiros colocados para poder disputar o playoff de acesso às oitavas de final.

Já o Eintracht Frankfurt ficou sem chances de avançar ao mata-mata da Champions depois de sofrer uma dura derrota para o Qarabag por 3 a 2 em jogo disputado também nesta quarta-feira, no Azerbaijão.

O time alemão, agora 34º na tabela, perdeu de virada após estar vencendo por 2 a 1 e o terceiro gol dos anfitriões foi marcado nos acréscimos pelo zagueiro Bahlul Mustafazada (90'+4). Com este resultado o Qarabag subiu para 19º.

