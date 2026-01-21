Assine
Trump diz que 'concebeu o marco' para futuro acordo sobre Groenlândia com chefe da Otan

21/01/2026 17:20

Donald Trump suspendeu, nesta quarta-feira (21), a ameaça de impor novas tarifas para vários países europeus e garantiu que "concebeu o marco de um futuro acordo sobre a Groenlândia", em uma reunião em Davos com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte.

"Com base neste entendimento, não vou impor as tarifas que deveriam entrar em vigor em 1º de fevereiro", escreveu o presidente americano em sua plataforma, Truth Social, sem dar nenhum detalhe sobre esse "marco".

