Justiça francesa arquiva denúncia de ex-empregado contra Keylor Navas

A denúncia por trabalho ilegal de um ex-empregado do goleiro costa-riquenho Keylor Navas, que jogou no Paris Saint-Germain entre 2019 e 2024, foi arquivada após uma investigação, informou o Ministério Público de Versalhes à AFP nesta quarta-feira (21).

Na denúncia, apresentada em maio de 2024, esse homem, que então tinha 35 anos e que trabalhou como assistente na casa do jogador e sua família durante dois anos desde março de 2021, acusava Keylor Navas de ter violado o código trabalhista vigente na França.

Segundo sua versão, ele trabalhava sem contrato e informalmente, o que permitia a imposição de carga horária e condições de trabalho que não respeitam o direito social francês.

Contactada pela AFP, a advogada desse empregado, Lola Dubois, preferiu não comentar o caso.

Navas, de 39 anos, deixou o PSG em julho de 2024, seis meses antes de assinar com o Newell's Old Boys da Argentina. Em julho de 2025, se transferiu para o Pumas do México, clube que defende atualmente.

Em cinco anos e meio, o goleiro costa-riquenho fez 114 jogos pelo time parisiense. Antes, teve uma passagem vitoriosa pelo Real Madrid (2014-2019), onde conquistou três Ligas dos Campeões.

Já pela seleção da Costa Rica, Navas participou de três Copas do Mundo (2014, 2018 e 2022).

