Milei diz em Davos que EUA será 'farol' para o Ocidente

21/01/2026 15:56

O presidente argentino, Javier Milei, principal aliado de Donald Trump na América Latina, atacou o socialismo em seu discurso no Fórum Econômico Mundial em Davos, afirmando que "os Estados Unidos serão o farol que voltará a iluminar todo o Ocidente".

Em sua terceira participação em Davos, Milei lembrou que em 2024 alertou que o Ocidente estava "em perigo" e que em 2025 afirmou que organizações internacionais estavam promovendo "um conjunto de políticas socialistas elegantemente disfarçadas para enganar as pessoas".

O socialismo "sempre termina mal, terrivelmente mal", enfatizou Milei, referindo-se aos "danos aberrantes" causados na Venezuela com o "estabelecimento de uma sangrenta narcoditadura cujos tentáculos terroristas se espalham por todo o nosso continente".

Mas agora, "o mundo começou a despertar. A melhor prova disso é o que está acontecendo nos Estados Unidos com o renascimento dos ideais de liberdade. Portanto, os Estados Unidos serão o farol que voltará a iluminar todo o Ocidente", declarou o presidente.

Milei discursou após Trump, que em seu pronunciamento elogiou o governo interino da Venezuela e previu que o país se sairia "fantasticamente bem" após o ataque que depôs o presidente Nicolás Maduro.

Na quinta-feira, o presidente argentino participará da cerimônia de assinatura do Conselho da Paz, criado por Trump inicialmente para supervisionar a reconstrução de Gaza no período pós-guerra, mas cujo estatuto não parece limitar sua função ao território palestino.

O discurso do presidente focou em "provar" que o "capitalismo de livre mercado" é "justo" e "eficiente", e em ressaltar a necessidade de os Estados intervirem menos na economia.

"Os políticos precisam parar de perseguir aqueles que estão tornando o mundo um lugar melhor", disse Milei.

