Arábia Saudita, Catar e vários países árabes aceitam convite de Trump para integrar 'Conselho de paz'

A Arábia Saudita e vários países árabes aceitaram nesta quarta-feira (21) o convite de Donald Trump para participar do "Conselho de paz" que ele pretende criar para solucionar conflitos no mundo, em concorrência com a ONU, anunciou o Ministério das Relações Exteriores saudita.

Em comunicado, a diplomacia saudita anunciou a "decisão comum" dos ministros das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Catar, Egito, Jordânia e Emirados Árabes Unidos, assim como da Turquia, Indonésia e Paquistão, de se unir à instância idealizada pelo presidente Trump e saudou seus "esforços em favor da paz".

A Casa Branca solicitou a vários líderes mundiais que participem desse conselho, presidido pelo próprio Trump, entre eles o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, e o primeiro-ministro canadense, Mark Carney.

Esse "Conselho de paz" foi concebido inicialmente por Trump para supervisionar a reconstrução de Gaza no pós-guerra, mas seu estatuto, visto pela AFP, não parece limitar sua função ao território palestino.

Ele será presidido pelo próprio Trump, que também "atuará separadamente" como representante dos Estados Unidos.

Trump afirmou que também convidou seu par russo, Vladimir Putin, a participar do grupo.

