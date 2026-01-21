Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Arábia Saudita, Catar e vários países árabes aceitam convite de Trump para integrar 'Conselho de paz'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/01/2026 15:10

compartilhe

SIGA

A Arábia Saudita e vários países árabes aceitaram nesta quarta-feira (21) o convite de Donald Trump para participar do "Conselho de paz" que ele pretende criar para solucionar conflitos no mundo, em concorrência com a ONU, anunciou o Ministério das Relações Exteriores saudita.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em comunicado, a diplomacia saudita anunciou a "decisão comum" dos ministros das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Catar, Egito, Jordânia e Emirados Árabes Unidos, assim como da Turquia, Indonésia e Paquistão, de se unir à instância idealizada pelo presidente Trump e saudou seus "esforços em favor da paz".

A Casa Branca solicitou a vários líderes mundiais que participem desse conselho, presidido pelo próprio Trump, entre eles o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, e o primeiro-ministro canadense, Mark Carney.

Esse "Conselho de paz" foi concebido inicialmente por Trump para supervisionar a reconstrução de Gaza no pós-guerra, mas seu estatuto, visto pela AFP, não parece limitar sua função ao território palestino.

Ele será presidido pelo próprio Trump, que também "atuará separadamente" como representante dos Estados Unidos.

Trump afirmou que também convidou seu par russo, Vladimir Putin, a participar do grupo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ht/cgo/cab/eg/mb/am

Tópicos relacionados:

arabia catar diplomacia eua gaza

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay