Assessor de Zelensky informa que presidente está na Ucrânia e não em Davos, como Trump sugeriu
compartilheSIGA
O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, está em Kiev e não viajou para Davos, informou seu gabinete nesta quarta-feira (21), pouco depois de Donald Trump, em um discurso na Suíça, ter dito que planejava se encontrar com o líder ucraniano ainda hoje.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"O presidente está em Kiev", disse um de seus assessores, Dmitro Litvin, a jornalistas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bur-jbr/jc/st/mb/an/aa