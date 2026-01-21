Assine
Assessor de Zelensky informa que presidente está na Ucrânia e não em Davos, como Trump sugeriu

21/01/2026 12:46

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, está em Kiev e não viajou para Davos, informou seu gabinete nesta quarta-feira (21), pouco depois de Donald Trump, em um discurso na Suíça, ter dito que planejava se encontrar com o líder ucraniano ainda hoje.

"O presidente está em Kiev", disse um de seus assessores, Dmitro Litvin, a jornalistas.

