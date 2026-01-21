Assine
Autoridades chilenas prendem suspeito de iniciar incêndio florestal intencionalmente no Chile

21/01/2026 12:34

As autoridades chilenas prenderam uma pessoa acusada de iniciar um incêndio na mesma área onde os bombeiros combatem grandes incêndios florestais desde o fim de semana, que já causaram a morte de 20 pessoas. 

Na madrugada, no que o ministro da Segurança, Luis Cordero, descreveu como "um dos incidentes mais graves do ponto de vista da segurança", foi constatado que "diversos focos de incêndio foram iniciados com o uso de acelerantes em uma plantação de trigo". 

Como resultado, "a pessoa que iniciou esses incêndios foi presa e um recipiente de cinco litros de combustível foi apreendido com ela" na madrugada de terça-feira, acrescentou ele. 

Na terça-feira, em outra denúncia, o ministro Cordero afirmou que foram encontrados vestígios de materiais usados para iniciar os incêndios em Concepción, na região de Biobío. 

Entre os objetos encontrados estavam "recipientes plásticos parcialmente consumidos pelo fogo, que continham líquido acelerante que, à primeira vista, parecia ser destinado a iniciar incêndios", descreveu ele. 

Os incêndios começaram no sábado em vários locais simultâneos na região de Biobío, a cerca de 500 km ao sul de Santiago. Em apenas algumas horas, em meio às altas temperaturas do verão do Hemisfério Sul e aos fortes ventos, as chamas devastaram povoados inteiros.

axl-pa/nn/aa

overflay