Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump diz que Europa e Otan devem lidar com conflito na Ucrânia, não os EUA

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/01/2026 12:10

compartilhe

SIGA

A responsabilidade de lidar com a situação na Ucrânia recai sobre a Europa e a Otan, não sobre os Estados Unidos, afirmou o presidente americano, Donald Trump, nesta quarta-feira (21) em um discurso em Davos. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"O que os Estados Unidos ganham com todo esse trabalho, todo esse dinheiro, além de morte, destruição e enormes quantias de dinheiro indo para aqueles que não valorizam o que fazemos? Estou falando da Otan, estou falando da Europa. Eles têm que lidar com a Ucrânia. Nós não", disse o presidente. 

"Os Estados Unidos estão muito longe, separados por um vasto e belo oceano. Não temos nada a ver com isso", declarou Trump, cujo país é a principal potência militar da Otan. 

Trump também indicou que se reunirá nesta quarta-feira com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que enfrenta uma ofensiva russa em larga escala há quase quatro anos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

aue-es/mb/erl/aa

Tópicos relacionados:

conflito davos diplomacia eua europa governo otan ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay