Trump diz que Europa e Otan devem lidar com conflito na Ucrânia, não os EUA
A responsabilidade de lidar com a situação na Ucrânia recai sobre a Europa e a Otan, não sobre os Estados Unidos, afirmou o presidente americano, Donald Trump, nesta quarta-feira (21) em um discurso em Davos.
"O que os Estados Unidos ganham com todo esse trabalho, todo esse dinheiro, além de morte, destruição e enormes quantias de dinheiro indo para aqueles que não valorizam o que fazemos? Estou falando da Otan, estou falando da Europa. Eles têm que lidar com a Ucrânia. Nós não", disse o presidente.
"Os Estados Unidos estão muito longe, separados por um vasto e belo oceano. Não temos nada a ver com isso", declarou Trump, cujo país é a principal potência militar da Otan.
Trump também indicou que se reunirá nesta quarta-feira com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que enfrenta uma ofensiva russa em larga escala há quase quatro anos.
