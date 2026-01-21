Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump exige em Davos 'negociações imediatas' sobre a compra da Groenlândia pelos EUA

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/01/2026 11:22

compartilhe

SIGA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigiu nesta quarta-feira (21) negociações "imediatas" sobre a aquisição da Groenlândia por Washington, retomando sua iniciativa para assumir o controle do território autônomo que pertence à Dinamarca, aliada da Otan. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"São os Estados Unidos, e somente os Estados Unidos, que podem proteger essa enorme massa de terra, esse enorme pedaço de gelo, desenvolvê-lo e aprimorá-lo", disse Trump no Fórum Econômico Mundial em Davos. "É por isso que estou buscando negociações imediatas para discutir novamente a aquisição da Groenlândia pelos Estados Unidos".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dk-bys/st/aa

Tópicos relacionados:

conflito cupula davos eua groenlandia politica trump

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay