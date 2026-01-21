Trump exige em Davos 'negociações imediatas' sobre a compra da Groenlândia pelos EUA
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigiu nesta quarta-feira (21) negociações "imediatas" sobre a aquisição da Groenlândia por Washington, retomando sua iniciativa para assumir o controle do território autônomo que pertence à Dinamarca, aliada da Otan.
"São os Estados Unidos, e somente os Estados Unidos, que podem proteger essa enorme massa de terra, esse enorme pedaço de gelo, desenvolvê-lo e aprimorá-lo", disse Trump no Fórum Econômico Mundial em Davos. "É por isso que estou buscando negociações imediatas para discutir novamente a aquisição da Groenlândia pelos Estados Unidos".
dk-bys/st/aa