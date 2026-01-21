Nvidia alerta que ainda é preciso investir 'trilhões de dólares' em infraestruturas para a IA

As infraestruturas necessárias para o desenvolvimento e funcionamento da inteligência artificial (IA) ainda exigem trilhões de dólares em investimentos, advertiu, nesta quarta-feira (21), o CEO da empresa americana de chips Nvidia, no Fórum Econômico Mundial, em Davos.

"Há trilhões de dólares em infraestrutura a serem construídos", disse Jensen Huang no fórum, citando investimentos em energia, computação na nuvem e componentes eletrônicos.

O desenvolvimento das IAs generativas, como o ChatGPT, deu início à "maior implementação de infraestruturas da história da humanidade", afirmou.

A valorização de mercado da Nvidia, cujos chips se tornaram indispensáveis para a maioria dos desenvolvedores de IA, atingiu mais de 5 trilhões de dólares (cerca de 26,9 trilhões de reais) em outubro, um valor histórico, embora depois tenha caído consideravelmente.

Outros gigantes do setor, como a OpenAI, responsável pelo ChatGPT, atraíram grandes investimentos nos últimos anos, o que leva alguns observadores a temerem uma bolha financeira, uma ideia que Huang descarta.

"A bolha da IA (...) existe porque os investimentos são elevados. E estes investimentos são elevados porque precisamos construir a infraestrutura necessária para todas as camadas da IA. Acho que a oportunidade é realmente extraordinária", afirmou.

